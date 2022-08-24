В Краснодаре эвакуировали посетителей ТРК «СБС Мегамолл»

В Краснодаре из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из здания торгово-развлекательного комплекса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре были эвакуированы посетители крупного торгово-развлекательного комплекса. Как сообщили в пресс-службе ТРК «СБС Мегамолл», им пришло сообщение о том, что людям угрожает опасность взрыва.

- Сейчас все посетители эвакуированы. В здании работают кинологические расчеты. Мы сообщим, когда угроза будет снята и торговый центр вновь заработает, - сообщили в Telegram-канале комплекса.

Также руководство ТРК пообещало посетителям, планировавшим посетить кинотеатр, боулинг и детский центр «Лесики», обменять билеты на новые даты.