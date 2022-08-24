Пассажиропоток на международных рейсах в Сочи увеличился на 60% с мая

В Сочи увеличили штат работников.
Фото: Олег УМАРОВ
В Сочи с мая значительно вырос пассажиропоток на международных авиарейсах. В августе аэропорт обслужил на 60% больше людей по сравнению с весной. Таможенный контроль прошли более 80 тысяч туристов.
- С начала курортного сезона наблюдается ежемесячное увеличение пассажиропотока и количества прибывающих и убывающих международных авиарейсов, - сообщил начальник таможенного поста Аэропорт Сочи Краснодарской таможни Александр Вьюков.
Стоит отметить, что аэропорт Сочи остается единственным работающим на юге России. В связи с этим был увеличен штат работников.
Ранее сообщалось, что пятимиллионным туристом Сочи стал житель Нижнего Новгорода. Отдыхающего встретили на посту «Магри».