В Туапсе восстановят разрушенные в 2018 году берегоукрепительные сооружения

Из краевого бюджета, на условиях софинансирования, городу Туапсе будет выделена субсидия. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района.

В Туапсе восстановят берегоукрепительные сооружения, разрушенные наводнением четырехлетней давности. В октябре 2018 года на район обрушилась природная катастрофа. После мощного ливня под водой оказались десятки улиц города-курорта.

- Во время наводнения были разрушены берегоукрепительные сооружения по улице Набережной. На днях министерство экономики и департамент строительства Краснодарского края одобрили заявку города на проектирование новых объектов берегоукрепления, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Необходимо восстановить участок берегоукрепления протяженностью более 400 метров. Это позволит защитить территорию от размыва. Во время работ также будут перенесены городские сети водоснабжения и водоотведения.