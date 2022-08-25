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Общество24 августа 2022 22:29

Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 августа 2022 года

Городские электрики предупредили о временных ограничениях подачи электроэнергии
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи не будет света.

В Сочи не будет света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории курорта запланирован внеплановый ремонт, в связи с чем жителям курорта придется смириться с отключениями света.

Отключения электроэнергии затронут жителей улиц: Светогорская, Шиловская, Налбандяна, Форелевая, Лазурная Долина, Тимашевская, Темрюкская, Мясникяна, Брянская, Банановая, Костромская, Ивановская, Колхозная, Просвещения, Крупской, Ульянова, Буковая, Абовяна, Виноградная, Пирогова и Львовская.

Также в зону отключений попадут дома, расположенные на переулках Молдовский, Совхозный, Ветеринарный, Грушевый, Южный и Рахманинова.

Останутся без благ цивилизации и жители садовых товариществ «Норильск», «Перспектива», «Зефанос», «Вишневый» и «Дальний Кочан».