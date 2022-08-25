Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 августа 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории курорта запланирован внеплановый ремонт, в связи с чем жителям курорта придется смириться с отключениями света.

Отключения электроэнергии затронут жителей улиц: Светогорская, Шиловская, Налбандяна, Форелевая, Лазурная Долина, Тимашевская, Темрюкская, Мясникяна, Брянская, Банановая, Костромская, Ивановская, Колхозная, Просвещения, Крупской, Ульянова, Буковая, Абовяна, Виноградная, Пирогова и Львовская.

Также в зону отключений попадут дома, расположенные на переулках Молдовский, Совхозный, Ветеринарный, Грушевый, Южный и Рахманинова.

Останутся без благ цивилизации и жители садовых товариществ «Норильск», «Перспектива», «Зефанос», «Вишневый» и «Дальний Кочан».