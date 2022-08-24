23 тысячи первоклассников пойдут в школы в этом году. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В школы Краснодара 1 сентября пойдут более 23 тысяч первоклассников. Всего за парты в новом учебном году сядут свыше 183 тысяч школьников. В прошлом году ребят было на 7,5 тысячи меньше.

- В этом году в Краснодаре построили четыре новые школы. Пока это филиалы существующих образовательных учреждений. Через год они получат свои номера и станут отдельными образовательными учреждениями, - сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

Уточняется, что в южной столице сформировано 648 первых классов. Количество учеников, как и ранее, превышает прошлогодние показатели.

Кроме того, в этом году одной из самых востребованных стала школа № 103 по улице имени Байбакова в Московском микрорайоне. В ней сформировано 20 первых классов.