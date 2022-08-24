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Политика24 августа 2022 20:22

В Госсовете Адыгеи назвали имена кандидатов на пост главы республики

Президент России Владимир Путин направил в Госсовет – Хасэ кандидатуры для избрания на должность главы Адыгеи
Евгения ХАЛИКОВА
Путин согласовал кандидатуры на пост главы Адыгеи. Фото: пресс-служба правительства республики Адыгея

Путин согласовал кандидатуры на пост главы Адыгеи. Фото: пресс-служба правительства республики Адыгея

В Госсовете Адыгеи озвучили информацию, которую получили от президента России. Владимир Путин направил депутатам республиканского парламента список с фамилиями кандидатов на пост главы Адыгеи. Всего на эту должность претендует три человека.

- В представленный главой государства список вошли депутат Государственного Совета Евгений Грунин, председатель комитета Государственного Совета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и действующий глава республики Мурат Кумпилов, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Выборы человека, который будет руководить регионом в ближайшие несколько лет, назначены на 11 сентября 2022 года. Главу Адыгеи изберут депутаты Государственного Совета – Хасэ из числа озвученных кандидатур.