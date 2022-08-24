В Майкопе с 25 августа начнут работать четыре температурных центра

В столице Адыгеи с 25 августа откроются амбулаторные температурные центры. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгею возвращаются амбулаторные температурные центры. Первые четыре центра с 25 августа откроются в Майкопе. Как сообщили в местном министерстве здравоохранения, они расположатся на территориях городских поликлиник.

- Температурные центры начнут работу на базе городской поликлиники № 3 по улице Калинина, 213, поликлиники № 2 по Комсомольской, 159, в поликлинике № 5 по 7-му переулку и в поликлинике поселка Западный на Новой,16а, - сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Работать температурные центры будут с 8 утра и до 15:00, в выходные дни прием специалистов будет идти с 9:00 до 14:00. Обращаться смогут лица с повышенной температурой и признаками ОРВИ.