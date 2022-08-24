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Общество24 августа 2022 20:34

В Майкопе с 25 августа начнут работать четыре температурных центра

В амбулаторных температурных центрах будут принимать людей с признаками ОРВИ и высокой температурой
Евгения ХАЛИКОВА
В столице Адыгеи с 25 августа откроются амбулаторные температурные центры.

В столице Адыгеи с 25 августа откроются амбулаторные температурные центры.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгею возвращаются амбулаторные температурные центры. Первые четыре центра с 25 августа откроются в Майкопе. Как сообщили в местном министерстве здравоохранения, они расположатся на территориях городских поликлиник.

- Температурные центры начнут работу на базе городской поликлиники № 3 по улице Калинина, 213, поликлиники № 2 по Комсомольской, 159, в поликлинике № 5 по 7-му переулку и в поликлинике поселка Западный на Новой,16а, - сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Работать температурные центры будут с 8 утра и до 15:00, в выходные дни прием специалистов будет идти с 9:00 до 14:00. Обращаться смогут лица с повышенной температурой и признаками ОРВИ.