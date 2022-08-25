Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 21:01

В Динском районе загорелся пустырь площадью 500 кв. метров

Спасатели тушили загоревшуюся траву несколько часов
Евгения ХАЛИКОВА
В Динском районе загорелась трава. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Динском районе загорелась трава. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Динском районе загорелась трава на пустыре. Сообщение о возгорании диспетчер районного пожарно-спасательного гарнизона получил 24 августа в 18:24.

- Практически сразу же к месту вызова были направлены пожарные подразделения. Через двадцать минут они прибыли к месту возгорания в районе поселка Лорис, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели доложили, что огнем охвачена площадь 500 кв. метров. В ликвидации возгорания задействованы 16 спасателей и пять единиц техники.