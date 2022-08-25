В Динском районе загорелся пустырь площадью 500 кв. метров

В Динском районе загорелась трава. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Динском районе загорелась трава на пустыре. Сообщение о возгорании диспетчер районного пожарно-спасательного гарнизона получил 24 августа в 18:24.

- Практически сразу же к месту вызова были направлены пожарные подразделения. Через двадцать минут они прибыли к месту возгорания в районе поселка Лорис, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели доложили, что огнем охвачена площадь 500 кв. метров. В ликвидации возгорания задействованы 16 спасателей и пять единиц техники.