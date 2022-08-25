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Общество25 августа 2022 5:07

Что произошло за ночь 25 августа в Краснодарском крае: На Кубани 23-летний водитель ВАЗа уходил от полицейской погони и попал в ДТП

Что произошло за ночь 25 августа в Краснодарском крае
Алексей ГУК
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

На Кубани 23-летний водитель ВАЗа уходил от полицейской погони и попал в ДТП. Момент аварии попал в объектив камеры патрульной машины.

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