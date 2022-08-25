Что произошло за ночь 25 августа в Краснодарском крае: На Кубани 23-летний водитель ВАЗа уходил от полицейской погони и попал в ДТП

Фото: скриншот видео

На Кубани 23-летний водитель ВАЗа уходил от полицейской погони и попал в ДТП. Момент аварии попал в объектив камеры патрульной машины.

Пассажиропоток на международных рейсах в Сочи увеличился на 60% с мая. В августе таможенный контроль прошли более 80 тысяч человек.

В школы Краснодара 1 сентября пойдут более 23 тысяч первоклассников. За школьные парты сядут свыше 183 тысяч учеников.

В Туапсе восстановят разрушенные в 2018 году берегоукрепительные сооружения. Укрепления на городской набережной были разрушены во время наводнения.