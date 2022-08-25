В Сочи водитель ВАЗ скрылся с места ДТП, оставив документы в машине

Правоохранители выясняют все подробности случившегося. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи произошла авария на улице Театральной в Центральном районе. Водитель Lada выехал на встречку, чтобы обогнать машины. В результате ВАЗ столкнулся с автомобилем Ford. В иномарке находилась семья с тремя детьми. ДТП произошло напротив здания городской прокуратуры.

По словам очевидцев, водитель и пассажир Lada сразу выскочили из автомобиля и убежали. Однако на месте ДТП они оставили свои документы. Из-за такого поспешного побега с места происшествия водитель и пассажир забыли свои удостоверения личности в разбитой машине.

Стоит отметить, что найти виновника аварии для сотрудников полиции не составит труда. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.