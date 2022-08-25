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Общество25 августа 2022 6:27

В Сочи в потоке машин заметили пожилого мужчину на роликах

Ботинки на колесах помогли быстро обойти пробки
Ангелина НАЗАРЧУК
Пенсионер на роликах быстро проехал пробку. Фото: https://t.me/gorodsochi

Пенсионер на роликах быстро проехал пробку. Фото: https://t.me/gorodsochi

В Сочи был замечен пожилой мужчина в потоке машин. С самого утра начала образовываться пробка в сторону Адлера. Тогда мужчина решил надеть ботинки на колесах. Пенсионер на роликах быстро проехал пробку. При этом мужчина еще успевал подпрыгивать и подбадривать водителей машин.

- Всем бы таких дедушек! Классный, веселый и спортивный, - комментируют очевидцы.

Мужчина с улыбкой на лице катался в свое удовольствие с красным рюкзаком на плечах и белых шортиках. А торс пенсионера загорал. По словам очевидцев, у мужчины очень хорошая фигура для его возраста. Видимо, ему помогают поездки на роликах.