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Общество25 августа 2022 6:37

В Краснодаре снизилась очередь в детские сады

Количество мест увеличилось
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Директор департамента образования Алексей Некрасов сообщил о снижении очереди в детские сады Краснодара. Это связано с открытием новых учреждений в городе.

- В последние три года очередь в дошкольные учреждения снижается в среднем на 1 тысячу человек. Это стало возможным благодаря серьезным объемам строительства детских садов в Краснодаре, новым градостроительным нормативам, - сообщил Некрасов.

Всего с 2019 года в Краснодаре построено 15 новых детских садов на 3,5 тысячи мест. По словам директора департамента образования, очередь в сады будет всегда. Причина – новые переехавшие в город жители, Краснодар также продолжает расти. Но строительство садов продолжается. Планируется, что, исходя из аналитики и статистики, такие темпы социального строительства в Краснодаре позволят опередить прирост населения.

Сейчас детские сады Краснодара посещают около 65 тысяч юных краснодарцев.