На Кубани в два раза ускорили сборку генераторов

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В Красноармейском районе компания «Газтехника» после внедрения бережливых технологий ускорила сборку генераторов. Экспертов Федерального центра компетенций помогли предприятию сократить время протекания процесса на 50%, а выработку увеличили почти на 40%.

- В цеху генераторные установки с двигателями внутреннего сгорания капотного исполнения собирали более двух недель. Сейчас время производства сократилось до шести дней на один капот средней мощности. Выработку увеличили на 36% на каждого сотрудника и снизили запасы на 20%, так как это «мертвый» капитал, – цитирует руководителя проекта ФЦК Андрея Сайдакова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Продукция завода поставляется по всей России, а также в Узбекистан, Киргизию и Испанию.