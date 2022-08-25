В аэропорту Сочи уборщица украла на борту самолета беспроводные наушники за 20 тысяч рублей

43-летняя женщина подозревается в краже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователь транспортной полиции Сочи передал в суд уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы. 43-летняя женщина подозревается в краже.

Во время уборки самолета одна из уборщиц обнаружила забытые беспроводные наушники. После того как женщина закончила наводить порядок, она вернулась в техническое помещение. Забытые наушники сотрудница клининговой компании передала своей коллеге, чтобы она отдала их в бюро находок аэропорта Сочи.

- Воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, 43-летняя сочинка забрала чужое имущество себе, причинив ущерб владельцу на сумму более 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Южному Федеральному округу.

На данный момент расследование завершилось. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в городской суд.