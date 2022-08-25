Полиция Новороссийска предупредила о вымогателе на дороге

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В Новороссийске участились факты мошенничества. Вымогатели придумывают разные истории, чтобы выманить у гостей и жителей города деньги. Так, полиция предупредила о дорожном мошеннике. Мужчина каждый день стоит на трассе и просит копеечку на бензин.

- Водитель с ребенком просит денежные средства на бензин, чтобы доехать до дома. А после меняет место расположения, перемещаясь на другой участок дороги, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Новороссийску.

Водителей просят не поддаваться на уловки мошенников и сообщать о неправомерных действиях в полицию.