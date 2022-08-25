Вениамин Кондратьев поздравил с 230-летием высадки черноморских казаков на Тамани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев поздравил с 230-летием высадки черноморских казаков на Тамани. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

Первые переселенцы прибыли на дарованные императрицей Екатериной II земли 25 августа 1792 года. К 10 сентября на Таманском полуострове уже проживали 3247 казаков, основав 40 куреней с центром – городом Екатеринодаром.

– На долю наших предков выпали тяжелые испытания - охрана границ, строительство поселений и городов, распашка земель. Благодаря их труду и вере мы живем в благодатном и процветающем крае, - сказал Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, на Кубани продолжают чтить традиции и культуру предков.

- Как и много лет назад, на казаков возложены большие задачи, которые они с честью выполняют. Спасибо каждому из них за службу, - поздравил глава региона.

Уточняется, что главные празднования проведут 24 сентября в станице Тамань и в выставочном комплексе «Атамань». Сюда прибудут делегации районных обществ Кубани, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, ученики казачьих классов и кадетских корпусов, представители духовенства, общественных организаций, военно-патриотических, военно-спортивных и конноспортивных клубов Кубанского казачьего войска и все желающие жители и гости региона.