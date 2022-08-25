В Краснодаре в День знаний усилят наряды полиции

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В Краснодаре 1 сентября сотрудники полиции и пожарной охраны будут работать в усиленном режиме.

- В этом году на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность школ и детских садов предусмотрели более 358 млн руб. На эти средства обработали деревянные и металлические конструкции огнезащитным составом, убрали и обрезали аварийные деревья, установили и отремонтировали ограждения, установили сигнализации и другое. В День знаний сотрудники полиции и пожарной охраны будут работать в усиленном режиме, - сообщил директор департамента образования Алексей Некрасов.

Школы обеспечили камерами видеонаблюдения — всего их более 6 тысяч, включая 5173 устройства наружного видеонаблюдения и 1070 — внутреннего.

Кроме этого, в преддверии 1 сентября обследовали школьные автобусы, все выявленные недостатки будут устранены к учебному году.