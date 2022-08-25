На горнолыжных курортах Сочи термометры показали +45 градусов

Для горной местности - это очень высокие отметки. Фото: https://t.me/soch01

Красная Поляна скоро и вправду обещает раскалиться до красна. Уличные табло показывают температуру 45+. 25 августа телеграм-канал «Сочи №1» опубликовал видеозапись, на которой видно уличное табло у подъёмника в Красной Поляне. На табло перемежаясь с временем и датой высвечиваются показатели температуры – 45 градусов цельсия.25 августа опубликовал видеозапись, на которой видно уличное табло у подъёмника в Красной Поляне. На табло перемежаясь с временем и датой высвечиваются показатели температуры – 45 градусов цельсия.

25 августа в сети появилась видеозапись, на которой видно уличное табло у подъемника в Красной Поляне. На нем с временем и датой оповещается о температуре воздуха – 45 градусов на солнце. Отдыхающие были шокированы цифрами.

- В это трудно поверить. Мы сначала подумали, что нам показалось. Дождались, пока время снова сменится на температуру воздуха. И, действительно, показывало +45 градусов! Мы в шоке, - рассказывают туристы.

Однако некоторые предполагают, что это ошибка термометра. Стоит отметить, что по прогнозам метеорологов на горнолыжном курорте 25 августа ожидается +35 градусов. Для горной местности - это очень высокие отметки.