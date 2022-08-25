Карина Сницаренко ушла из дома в станице Петровской Славянского района Фото: организация «Поиск пропавших детей Краснодарского края»

На Кубани третьи сутки разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку. Карина Сницаренко ушла из дома 22 августа и не вернулась. Об этом сообщили в организации «Поиск пропавших детей Краснодарского края».

Известно, что подросток проживает по улице Стадионной станицы Петровской Славянского района. Пропавшая выглядит на 16-17 лет и имеет рыжие волосы до плеч. На момент исчезновения она была одета в красную футболку, красные штаны с белыми лампасами и зеленые шлепки.

Особой приметой подростка называют конопушки на лице.

Всех, кто видел Карину или знает о ее месте нахождения, просят обратиться по номеру 8(915)857-85-44, по почте – ppdlip@mail.ru – либо в полицию.