Мэрия Анапы представила официальный гимн курорта

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В Анапе прошел конкурс на лучший гимн. Тексты и музыку присылали из Анапы, Мурманской и Свердловской областей, Удмуртии, Москвы, Пензы, Вологды и Екатеринбурга. 25 августа на очередной сессии депутатов официальный гимн Анапы утвердили.

- Жюри выбрало произведение «Анапа – любовь моя». Автор слов - заслуженный артист РФ Николай Денисов, музыка – композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Лоры Квинт, - сообщили в мэрии Анапы.

Депутаты поддержали решение о том, чтобы это произведение стало гимном города. С этого дня «Анапа – любовь моя» будет звучать на официальных мероприятиях вместе с гимнами России и Краснодарского края.