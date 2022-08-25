На выставке представлены 16 работ разных периодов творчества Руслана Тугуза Фото: пресс-служба министерства культуры республики Адыгея

Персональная выставка художника Руслана Тугуза открылась в Адыгее. Экспозиция расположена в Картинной галерее республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Адыгеи.

Открытие выставки «Присутствие неизвестного» Руслана Тугуза состоялось накануне. Автор входит в число представителей Союза художников России и является лауреатом многих зональных и региональных выставок, фестивалей и конкурсов изобразительного искусства.

- Основная тема и философия выставки - духовный, человеческий капитал и невидимые силы, которые им движут. Это погружение в мир человека, в загадочное восприятие вечных тем, благодаря которым происходит движение эволюции из века в век, - рассказали в пресс-службе министерства культуры республики.

Всего на выставке представлено 16 работ разных периодов творчества Руслана Тугуза. Увидеть их в Картинной галерее Республики Адыгея можно до 11 сентября.

Ранее персональная выставка Руслана Тугуза состоялась в Краснодаре. Желающие посетили экспозицию в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко.