Массовая перестрелка рядом с гостиницей в Лермонтово попала на видео

Проводится проверка

В поселке Лермонтово в Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая драка с перестрелкой. Несколько вооруженных людей открыли огонь. Видео с места конфликта 24 августа появилось в сети.

Очевидцы рассказали, что драка с перестрелкой произошла в 16:20. В это время все прятались в номерах и наблюдали за происходящим из окон.

На кадрах видеозаписи видно, что после случившегося пострадали три человека, окровавленные мужчины лежали на полу. Также есть кадры, где при задержании участники конфликта били друг друга лопатами и палками.

По информации ОМВД по Туапсинскому району, конфликт возник на бытовой почве. С места перестрелки с травмами различной степени тяжести госпитализировали троих человек. Сотрудники полиции изъяли у мужчин три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова.

Ранее "Комсомолка" публиковала подробности случившегося в Лермонтово.