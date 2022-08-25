На Кубани за сутки выявили 1288 новых случаев заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 1288 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту 1 месяц, а самому старшему – 84 года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре получено 449 положительных результатов, в Сочи - 172, в Новороссийске - 81, в Ейском районе - 67, Туапсинском - 52. 33 пациента прибавилось в Геленджике, по 30 - в Абинском и Крымском районах, 28 - в Армавире, по 27 - в Горячем Ключе и Кореновском муниципалитете.

26 человек заболели коронавирусом в Красноармейском районе, 25 – в Анапе, 22 - в Динском муниципалитете, 19 - в Новокубанском, по 14 - в Выселковском и Северском. По 13 новых случаев выявили в Темрюкском и Усть-Лабинском районах, по 12 – в Белоглинском, Отрадненском и Тимашевском, по 11 - в Каневском, Новопокровском и Тихорецком муниципалитетах.

- 10 положительных результатов получено в Гулькевичском районе, по 9 - в Кавказском и Калининском, 8 – в Курганинском. По 6 зараженных в Белореченском и Павловском муниципалитетах, по 5 – в Крыловском и Тбилисском, по 4 – в Брюховецком и Мостовском, по 3 – в Лабинском и Успенском, по 2 – в Славянском и Щербиновском, один - в Староминском, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии на Кубани остаются пять человек.