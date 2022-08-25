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Общество25 августа 2022 8:51

В Краснодаре женщина оформила кредиты по поддельным документам на 1 миллион рублей

Мошенница заключена под стражу
Светлана ОВДЕЙ
Мошенница обратилась за получением кредитов в восемь банков Фото из архива КП

Мошенница обратилась за получением кредитов в восемь банков Фото из архива КП

В Краснодаре мошенница оформила по поддельным документам восемь кредитов. Всего женщина получила более 1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратился представитель одного из городских банков. Он рассказал, что женщина оформила кредит, предоставив при этом подложные документы.

Позже выяснилось, что она обращалась еще в семь банков Краснодара. Мошенницей оказалась ранее судимая 41-летняя жительница Волгограда. После задержания женщину заключили под стражу.

- В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.