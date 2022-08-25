Билеты на самолет из Москвы в Сочи подешевели на 20%

По сравнению с началом лета цены упали на 20%. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи с каждым днем становится все больше туристов. Специалисты Ассоциации туроператоров России заявили, что стоимость перелета из Москвы в Сочи значительно снизилась. По сравнению с началом лета цены упали на 20%.

- Годом ранее билеты на конец августа из Сочи в Москву стоили на пике в среднем 23-24 тыс. рублей. В этом году их стоимость на аналогичные даты порядка 18 тыс. рублей, - заявили в пресс-службе АТОР.

По словам экспертов, такая разница в стоимости связана с динамическим ценообразованием. Цена меняется в зависимости от спроса и даты их приобретения.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, летом билеты выгодно покупать за 15-25 дней до вылета. А осенью лучше приобретать за 30-45 дней.