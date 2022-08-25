Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 8:51

Билеты на самолет из Москвы в Сочи подешевели на 20%

Об этом сообщили в АТОР
Ангелина НАЗАРЧУК
По сравнению с началом лета цены упали на 20%.

По сравнению с началом лета цены упали на 20%.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи с каждым днем становится все больше туристов. Специалисты Ассоциации туроператоров России заявили, что стоимость перелета из Москвы в Сочи значительно снизилась. По сравнению с началом лета цены упали на 20%.

- Годом ранее билеты на конец августа из Сочи в Москву стоили на пике в среднем 23-24 тыс. рублей. В этом году их стоимость на аналогичные даты порядка 18 тыс. рублей, - заявили в пресс-службе АТОР.

По словам экспертов, такая разница в стоимости связана с динамическим ценообразованием. Цена меняется в зависимости от спроса и даты их приобретения.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, летом билеты выгодно покупать за 15-25 дней до вылета. А осенью лучше приобретать за 30-45 дней.