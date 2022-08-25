Артем Моисеев Фото: пресс-служба администрации Анапы

Артем Моисеев стал новым вице-мэром Анапы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Кандидатуру нового замглавы согласовали на очередной 36-й сессии Совета Анапы. Артем Моисеев получил два высших образования по специальностям «Экономика и управление на предприятии» и «Промышленное и гражданское строительство».

Ранее новый вице-мэр занимал руководящие должности на строительных предприятиях региона, награжден благодарностью губернатора Кубани за большой личный вклад в развитие строительной сферы края.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Артема Моисеева.