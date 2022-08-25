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Общество25 августа 2022 8:58

Инспекторы выписали 100 штрафов владельцам катеров и гидроциклов в Сочи

Транспортная полиция постоянно проводит проверки
Ангелина НАЗАРЧУК
Правоохранители каждый день проводят рейды. Фото: администрация Сочи

Правоохранители каждый день проводят рейды. Фото: администрация Сочи

В Сочи с начала лета транспортная полиция выписала более 100 штрафов владельцам катеров и гидроциклов. Правоохранители каждый день проводят рейды.

- Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил усилить контроль за деятельностью маломерных судов и плавательных средств, обеспечить безопасность отдыха сочинцев и гостей нашего города на воде, - заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Транспортная полиция в первую очередь проверяет документы, разрешающие управлять маломерным судном. Также правоохранители смотрят наличие спасательного оборудования.