Инспекторы выписали 100 штрафов владельцам катеров и гидроциклов в Сочи

Правоохранители каждый день проводят рейды. Фото: администрация Сочи

В Сочи с начала лета транспортная полиция выписала более 100 штрафов владельцам катеров и гидроциклов. Правоохранители каждый день проводят рейды.

- Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил усилить контроль за деятельностью маломерных судов и плавательных средств, обеспечить безопасность отдыха сочинцев и гостей нашего города на воде, - заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Транспортная полиция в первую очередь проверяет документы, разрешающие управлять маломерным судном. Также правоохранители смотрят наличие спасательного оборудования.