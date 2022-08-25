Площадь квартир в новостройках Сочи уменьшилась на 3 "квадрата"

Параметр снизился на 7,04%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи за последний год значительно снизилась площадь квартиры в новостройках. Параметр снизился на 7,04%. Если в июле 2021 года средняя квартира составляла 40,78 кв. м, то в 2022-м - 37,9 квадратного метра.

На данный момент на курорте строится более 16 тысяч квартир и апартаментов. Их общая площадь составляет примерно 0,6 млн "квадратов". С июля 2021 года объем строительства вырос на 12,52%. К слову, многие покупают недвижимость на курорте не только для того, чтобы жить, но и для сдачи в аренду туристам.

- Обычно в проектах, которые предназначены под сдачу, делаются бассейны на территории. Пусть маленькие, но тем не менее, - рассказали риелторы.