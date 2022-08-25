В Сочи водитель пытался перевезти травматический пистолет без документов через границу с Абхазией

Пистолет и девять патронов нашли в бардачке Фото: пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи

В Сочи водитель пытался перевезти травматический пистолет через границу с Абхазией. При этом разрешающих документов у мужчины не было, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу-курорту.

Автомобиль Toyota Land Cruiser остановили на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. 70-летний водитель – житель Свердловской области – ехал в Абхазию и при осмотре машины сказал, что предметов, подлежащих декларированию, нет.

Однако во время осмотра таможенники нашли в бардачке авто травматический пистолет с маркировкой «GRAND POWER T11-FM1» и девять патронов к нему.

- Оружие и патроны, перемещаемые незаконно, изъяты и направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении к ответственности, - уточнили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.