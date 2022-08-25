ФСБ и полиция задержали 28-летнего мужчину за призыв «бомбить» набережную Новороссийска

Фото: ГУ МВД РФ по региону
В Новороссийске полицейские задержали 28-летнего местного жителя за призывы к противоправным действиям, а также провокационные высказывания в соцсетях.
- Ночью 23 августа я призывал бомбить город и набережную Новороссийска, - ответил мужчина на вопрос о причине задержания.
Житель Новороссийска нигде не работает и считает себя продвинутым пользователем сети, записывает видеоролики и размещает на своих аккаунтах в соцсетях.
- Кроме этого, 28-летнего местного жителя задержали за видеозапись в соцсетях с признаками публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Материалы переданы в суд. Не исключено, что в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.