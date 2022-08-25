На Красной Поляне в Сочи воздух освежают из снежных пушек

На горнолыжном курорте включили снежные пушки. Фото: https://t.me/soch01

На горнолыжных курортах Сочи температура воздуха поднимается до пиковых отметок. Туристы не знают куда прятаться от палящего солнца. Однако администрация Красной Поляны придумала оригинальный способ освежиться.

На горнолыжном курорте включили снежные пушки. Из орудий, которыми зимой оснежают трассы, мелкими брызгами льется прохладная вода.

- Да, снега сейчас из них не дождешься, но прохладные капли воды остужают зной. Сейчас народ просто кайфует и освежается, - рассказывают отдыхающие.

Под прохладными брызгами собрались все - и дети, и взрослые, и пожилые люди. Кто-то даже бросил свой велосипед, чтобы освежиться.