Грант на обновление техники по нацпроекту «Цифровая образовательная среда» получили 40 школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 40 школах Краснодара по нацпроекту заменят компьютеры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Грант на обновление техники нацпроекта «Цифровая образовательная среда» получили 40 учреждений. Заменить компьютеры во всех школах Краснодара планируют до конца 2024 года.

В том числе в Краснодаре реализуют нацпроект «Школы Минпросвещения России», в котором участвуют 53 школы. В 2022 году уже 12 учреждений получили 142 миллиона рублей на капремонт.

- Такую же сумму выделили на оснащение школ современным оборудованием. В рамках «Школы Минпросвещения России» планируется создать единое образовательное пространство для учащихся, чтобы вне зависимости от места обучения каждый мог получить достойное образование, - директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в школах Краснодара с 1 сентября появится несколько нововведений. Изменения коснутся первых и пятых классов.