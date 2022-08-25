Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 9:35

В 40 школах Краснодара по нацпроекту заменят компьютеры

Обновить технику во всех учреждениях города планируют до конца 2024 года
Светлана ОВДЕЙ
Грант на обновление техники по нацпроекту «Цифровая образовательная среда» получили 40 школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грант на обновление техники по нацпроекту «Цифровая образовательная среда» получили 40 школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 40 школах Краснодара по нацпроекту заменят компьютеры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Грант на обновление техники нацпроекта «Цифровая образовательная среда» получили 40 учреждений. Заменить компьютеры во всех школах Краснодара планируют до конца 2024 года.

В том числе в Краснодаре реализуют нацпроект «Школы Минпросвещения России», в котором участвуют 53 школы. В 2022 году уже 12 учреждений получили 142 миллиона рублей на капремонт.

- Такую же сумму выделили на оснащение школ современным оборудованием. В рамках «Школы Минпросвещения России» планируется создать единое образовательное пространство для учащихся, чтобы вне зависимости от места обучения каждый мог получить достойное образование, - директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в школах Краснодара с 1 сентября появится несколько нововведений. Изменения коснутся первых и пятых классов.