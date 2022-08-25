В Славянском районе Кубани произошла массовая авария с пятью машинами

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Утром 25 августа в Славянском районе столкнулись пять авто. Предварительно, виновник аварии большегруз, который не выдержал дистанцию.

- Около 9 часов 40 минут в районе 79-километра автодороги Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию и влетел в идущую впереди «Газель». По инерции «Газель» столкнулась с «Мерседесом» и «Ниссан». А автомобиль «Ниссан» задел «Тойоту», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В ДТП никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.