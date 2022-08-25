На месте развернут межведомственный оперштаб Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На Кубани четвертый день ищут без вести пропавшего в лесу 85-летнего пенсионера. Поиски мужчины спасатели и волонтеры продолжают, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, Владимир Румянцев ушел из дома 22 августа в станице Темнолесской Апшеронского района. Но до сих пор так и не вернулся.

- С начала поисково-спасательных работ обследовано 30 квадратных километров лесной зоны. Усилия сосредоточены в северо-восточном, северо-западном и юго-западном направлениях со стороны станицы Темнолесской в сторону района плато Лаго-Наки, - уточнили в пресс-службе краевого ведомства.

Поиски продолжают сотрудники Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю и Адыгейского пожарно-спасательного гарнизона, представители «Кубань СПАС» и поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудники районной администрации, полиция, казачество и жители поселка Мезмай.

Всего задействовано более 120 человек и 22 единицы техники.