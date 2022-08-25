В Краснодарском крае Сбер профинансировал сезонно-полевые работы на 6,4 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Краснодарское отделение Сбербанка оказывает комплексную поддержку агропромышленному комплексу Кубани. С начала 2022 года профинансированы сезонно-полевые работы на сумму 6,4 млрд рублей. В настоящее время финансовую поддержку Сбера получили свыше 80 сельскохозяйственных предприятий.

По данным краевого минсельхоза, в 2022 году в регионе собрано 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. В их числе 10,7 млн тонн пшеницы. Кроме того, в Краснодарском крае собран рекордный урожай рапса – 285 тыс. тонн. Это исторический рекорд кубанских аграриев.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«АПК традиционно является одним из флагманов экономики Краснодарского края. Наши аграрии в очередной раз продемонстрировали высокий уровень самоотверженности и работоспособности. Благодаря их труду наш регион снова в лидерах отрасли сельского хозяйства. Сбер оказывает существенную поддержку АПК. К примеру, по льготной программе кредитования в рамках ПП РФ 1528 выдали более 200 кредитов на сумму 5,2 млрд рублей В ходе реализации этой программы можно получить финансирование на приобретение сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений».