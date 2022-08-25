В результате пожара никто не пострадал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре из горящего 9-этажного дома эвакуировали 34 человека. Пожар уже потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло утром 25 августа по улице Заречной. По прибытии пожарные установили, что в 9-этажном доме загорелась квартира. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров.

- В 08:55 пожар локализовали, в 08:57 - ликвидировали открытое горение, в 09:00 – ликвидировали последствия пожара, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.