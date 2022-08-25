В Ситидрайв можно расплатиться бонусами от СберСпасибо

Фото предоставлено пресс-службой Ситидрайв.

Теперь в каршеринге Ситидрайв часть стоимости услуг можно оплатить бонусами от СберСпасибо. Для этого клиентам нужно обменять бонусы на скидку до 50%. Новая опция доступна во всех городах присутствия Ситидрайва: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Ситидрайв стал первым каршеринг-сервисом, который подключил оплату услуг с помощью бонусов от СберСпасибо.

Бонусы можно как списывать на оплату услуг, так и копить за совершенные покупки. СберСпасибо вернет 1% бонусами за списанные с карты СберБанка средства. С подробным перечнем правил и возможностей применения бонусов можно ознакомиться на сайте программы лояльности.

Оплата бонусами от СберСпасибо не работает одновременно с программой лояльности Ситидрайва и другими подписками. Опцию оплаты бонусами можно выбрать в разделе «Способы оплаты» в приложении Ситидрайва.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Ни для кого не секрет, что с бонусами уже можно закрывать практически все потребности как в быту, так и в повседневной жизни. Теперь у нас появилась возможность выгодно применять бонусы при оплате услуг каршеринг-сервиса Ситидрайв, что, несомненно скрасит жизнь участникам СберСпасибо»

Алексей Сергеев, генеральный директор Ситидрайв:

«Миллионы людей в нашей стране пользуются программой СберСпасибо, и мы рады, что стали первым каршерингом, который позволит оплачивать услуги сервиса бонусами. Надеемся, что наши пользователи смогут оценить удобство новой опции, и это сделает использование нашего сервиса еще более комфортным».

СПРАВКА «КП»

Ситидрайв – сервис краткосрочной аренды, доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней и абонементов на месяц. Парк Ситидрайва насчитывает более 9 800 автомобилей различных марок и классов комфортности.