В Краснодаре мужчина сорвал с пенсионерки золотую цепочку за 30 тысяч рублей и продал прохожему

Мужчина заключен под стражу Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина напал на пенсионерку, сорвал золотую цепочку за 30 тысяч рублей и продал прохожему. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло вечером около многоэтажки на улице Уральской. Мужчина подошел к пенсионерке, набросился на нее и сорвал цепочку, после чего ушел. Продать украшение ему удалось сразу – его купил прохожий за 2 тысячи рублей.

Подозреваемого уже задержали и заключили под стражу. Им оказался ранее судимый за кражи 42-летний житель Сочи.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, - уточнили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре женщина оформила кредиты по поддельным документам на 1 миллион рублей. Мошенница заключена под стражу.