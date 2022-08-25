Кубань получит более 70 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора

На Кубани уже установлено более пяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кубань получит более 70 миллионов рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора. Распоряжение о выделении средств регионам по нацпроекту «Экология» подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего субсидию на условиях софинансирования получат 43 субъекта. Общая сумма составит 1,5 миллиарда рублей, 70,8 миллиона из которых – для Краснодарского края.

- Кубань вошла в десятку лидеров по объему получаемой субсидии. Благодаря этим средствам закупим контейнеры, позволяющие отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора, а затем использовать их как вторсырье, - отметил замглавы региона Александр Трембицкий.

Сейчас на Кубани насчитывается более пяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. До конца года для региона планируют закупить почти четыре тысячи емкостей.