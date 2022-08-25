В Армавире обнаружили склад с 32 тоннами контрафактного алкоголя и оружием

Алкоголь и оружие отправлены на экспертизу Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Армавире полиция и ФСБ обнаружили склад с 32 тоннами контрафактного алкоголя и оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Помещение, где хранились емкости, находилось в тепличном комплексе Северной промзоны города. Как выяснилось, склад принадлежал 33-летнему местному жителю.

При осмотре здесь нашли и изъяли канистры с 32 тоннами алкоголя, сумку с автоматом Калашникова, пистолет «ОСА» и 140 патронов различного калибра. Оружие и жидкость направили на экспертизу.

- По факту незаконного хранения алкоголя неизвестного происхождения и оружия без документов в ОМВД РФ по городу Армавиру проводится проверка, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.