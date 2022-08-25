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Общество25 августа 2022 10:56

Музыкально-спортивный фестиваль пройдет в горах Сочи с 16 по 18 сентября

Мероприятие будет идти 3 дня
Ангелина НАЗАРЧУК
На музыкально-спортивном фестивале выступят более 40 известных диджеев

На музыкально-спортивном фестивале выступят более 40 известных диджеев

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи пройдет очередной фестиваль. В этот раз мероприятие запланировано с 16 по 18 сентября. На музыкально-спортивном фестивале выступят более 40 известных диджеев, состоится заезд на шоссейных велосипедах и даже будут проводиться занятия по йоге.

- Место, в котором ты бывал не раз зимой, пропитанное воспоминаниями и счастливыми моментами, в этот раз откроется с новой стороны, даст возможность переосмыслить текущую жизнь и перезарядить батарейки, - рассказал директор фестиваля Игорь Игнатьев.

Любой желающий сможет поучаствовать в гонках на велосипедах, в массовом хайкинге до высоты 1600 метров над уровнем моря, прокатиться на скейтбординге. Также любители спокойного отдыха смогут насладиться йогой на свежем воздухе с завораживающими видами.