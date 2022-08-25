В Адыгее направили около 54 млн рублей на цифровизацию отраслей экономики

Глава республики поручил изучить позитивный опыт регионов, реализующих цифровую трансформацию и перенять его Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее одним из приоритетных направлений развития республики избрана цифровизация отраслей экономики, социальной сферы, здравоохранения и образования. На эти цели в 2022 году направлено около 54 млн рублей. Реализация программы стартовала в республике в декабре прошлого года.

- Эффективное госуправление невозможно без цифровизации ключевых отраслей. Все плановые значения программы необходимо выполнять в рамках взятых обязательств. Новые платформы позволяют, кроме всего прочего, контролировать ход реализации проектов, на раннем этапе видеть проблемные вопросы, принимать оперативные решения, - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Вместе с тем мы должны ясно понимать, что цифровизация, в первую очередь, должна позитивно влиять на качество жизни граждан.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для успешного выполнения программы за каждым региональным ведомством закреплены 68 плановых показателей. Глава республики поручил изучить позитивный опыт регионов, реализующих цифровую трансформацию, и перенять его.