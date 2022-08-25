Пассажирский автобус загорелся на трассе в Сочи

Выясняются все подробности случившегося. Фото: https://t.me/chp_sochi

На трассе в Сочи загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел около 13:00 25 августа рядом с остановкой «Красный штурм» в Хостинском районе.

На трассе Джубга - Сочи образовалась пробка. Ничего не предвещало беды, как вдруг автобус начал сильно дымиться. Всех пассажиров оперативно эвакуировали. По словам очевидцев, водители быстро потушили автобус огнетушителем.

На данный момент общественный транспорт до сих пор стоит на трассе. Выясняются все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что две припаркованные машины сгорели у жилого дома в Сочи.