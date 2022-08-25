Проект физкультурно-оздоровительного комплекса Фото: krd.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят около школы № 20 в Краснодаре. Проект объекта одобрен госэкспертизой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый ФОК на Сормовской, 171 начнут строить до конца 2022 года. Завершить объект планируют в 2023 году. В здании оборудуют спортзал с трибуной для зрителей, раздевалки с душевыми и санузлами, гардеробные для спортсменов и посетителей, санузлы для посетителей и персонала, медкабинет, помещение охраны и технические помещения.

Вблизи здания появятся волейбольная и баскетбольная площадки, зона для стритбола, мини-футбола и площадки для гимнастики. Для бегунов подготовят четыре круговые дорожки по 200 метров, четыре прямые дорожки по 60 метров и зону прыжков в длину с ямой для песка.

В том числе территорию ФОК озеленят и проведут здесь освещение.