В Сочи водитель Mazda сбил 21-летнюю девушку

Подробности аварии выясняются. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи 24 августа около 21:00 произошла жуткая авария. Водитель Mazda сбил 21-летнюю девушку. Авария произошла рядом с горнолыжным курортом "Альпика-сервис".

Как рассказали в управлении ГИБДД, 32-летний мужчина ехал за рулем иномарки со стороны Адлера. В районе 15-го километра девушка начала переходить дорогу в неустановленном месте. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили сбитая девушка и 34-летняя пассажирка Mazda. Их госпитализировали в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.