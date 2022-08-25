Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 11:35

В Сочи водитель Mazda сбил 21-летнюю девушку

Пострадали два человека
Ангелина НАЗАРЧУК
Подробности аварии выясняются. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подробности аварии выясняются. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи 24 августа около 21:00 произошла жуткая авария. Водитель Mazda сбил 21-летнюю девушку. Авария произошла рядом с горнолыжным курортом "Альпика-сервис".

Как рассказали в управлении ГИБДД, 32-летний мужчина ехал за рулем иномарки со стороны Адлера. В районе 15-го километра девушка начала переходить дорогу в неустановленном месте. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили сбитая девушка и 34-летняя пассажирка Mazda. Их госпитализировали в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.