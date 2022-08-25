«Горячие сердца» согревают «Орленок»

Фото: ВДЦ «Орленок».

Участниками программы стали 47 ребят из разных уголков страны. Это обладатели нагрудного знака «Горячее сердце» и представители общественных организаций и объединений, ставших обладателями символа «Горячее сердце». Знак вручается за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций.

- Истории школьников, которые приехали на смену в «Орленок», впечатляют. Это обычные ребята, жизнь которых наполнена подростковыми заботами, однако сила их характера так крепка, что в сложной ситуации они оказались готовы проявить героизм, мужество и смелость. Мы горды принимать “горячие сердца” в Центре и уверены, что они смогут вдохновить на подвиги и своих сверстников, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В рамках смены для ребят прошла встреча с генеральным директором Фонда социально-культурных инициатив Сергеем Смирновым, который отметил героизм орлят.

Также школьники участвуют в «теплых встречах» со сверстниками-участниками тематических и авторских смен в детских лагерях Всероссийского детского центра «Орленок». В ходе общения они рассказывают о совершенных подвигах, о том, что чувствовали тогда и как оценивают свои действия сейчас.

- Все произошло очень быстро. У нас во дворе есть лабиринт, где мы играли в «слепого муравья». У одного из мальчиков случился приступ эпилепсии. Все испугались и не знали, как ему помочь. Однако я вспомнил то, чему нас учили на уроках ОБЖ. Положил ребенка на себя, перевернул на бок и начал доставать ему язык. У него были судороги, но я успел его спасти, – рассказал участник смены «Горячие сердца» из Ставропольского края Никита Четвертнов.

В финале смены активные участники будут награждены грамотами и дипломами.

Организатором программы выступают Фонд социально-культурных инициатив, ВДЦ «Орленок».