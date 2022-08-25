Подозреваемого задержали Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике приезжий зарезал знакомого во время ссоры. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла накануне вблизи дома по улице Первомайской. Мужчины – 32-летний житель Белгорода и 35-летний мужчина из Калининского района – случайно познакомились на курорте. В этот вечер они выпивали на парковке. В какой-то момент между ними произошла ссора на бытовой почве. Тогда один из мужчин достал нож и ударил им собутыльника в шею.

Прохожие сразу вызвали полицию и скорую, однако мужчина скончался до приезда медиков. В это время подозреваемый пытался уехать на своем авто, выбросив по дороге нож.

- Фигурант задержан и допрашивается следователем. В ближайшее время в суд для рассмотрения будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.