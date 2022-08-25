В Майкопе ведется работа по уничтожению сорняков

В Адыгее идет активная работа по борьбе с сорняками Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Адыгее идет активная работа по борьбе с сорняками. С июня жителями республиканской столицы было направлено более 100 обращений о необходимости уборки вредной растительности.

- В полномочиях администрации – поддерживать чистоту в городе. Работы по покосу продолжатся до наступления холодов, то есть до окончания периода активной вегетации растений, – рассказал заместитель руководителя, начальник отдела благоустройства и охраны окружающей среды управления ЖКХ и благоустройства администрации Майкопа Дмитрий Рамазанов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республиканской столице ежегодно проводят покос травы. Первоочередно приводят в порядок парки, скверы и территории возле социально значимых объектов.