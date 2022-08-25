В учебную программу добавят задания по финансовой грамотности Фото: Олег УКЛАДОВ

В школах Кубани начнут преподавать финансовую грамотность. Профильные задания подготовлены для учеников с 1-го по 9-й классы. Об этом сообщили на заседании Межведомственного координационного совета в Южном ГУ Банка РФ.

Так, с 1 сентября в задания по математике, окружающему миру, обществознанию, географии и информатике будут включать упражнения по финансовой грамотности.

Кроме того, в 2022 году запланирован творческий конкурс для школьников «Деньги – не игрушка», региональный чемпионат среди учащихся, онлайн-уроки, олимпиады для студентов профессиональных образовательных организаций и вузов. Всего до конца года проведут 60 тематических мероприятий.

– Фокус внимания направляем на детей и молодежь. 90% проводимых ведомством мероприятий направлено на эту аудиторию, поэтому основа финансовых знаний у школьников уже заложена. И введение обучения в Федеральные государственные образовательные стандарты – это новый этап в финансовом просвещении населения, - отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.