Променад-концерты в Краснодаре завершатся в сентябре Фото: krd.ru

Кубанский симфонический оркестр выступит 27 августа в Городском саду Краснодара. Начало концерта запланировано на 19:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Коллектив с дирижером Денисом Ивенским исполнит программу «Классика для всех» около колоннады вблизи озера. Для гостей прозвучат «Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро», «Вальс» из «Спящей красавицы» и адажио из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Испанский танец» из «Раймонды» А. К. Глазунова и «Чардаш» из «Коппелии» Лео Делиба.

Кроме того, оркестр исполнит пьесы Л. Андерсона «Сарабанда» и «Забытые мечты», фрагмент мюзикла «Кабаре» Д. Кандера и марш из «Эстрадной сюиты» Д. Д. Шостаковича.

Напомним, цикл променад-концертов под открытым небом в Краснодаре завершится в сентябре.